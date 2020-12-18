Три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Москве
Три человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи в Москве. Об этом рассказали в столичных экстренных службах.
Как уточнили источники, на одной из московских улиц автомобиль скорой помощи протаранил фонарный столб. Пострадали три человека, находившиеся внутри машины.
При этом не уточняется точное место аварии, а также причина и обстоятельства ДТП, сообщает ТАСС.
Читайте также: Три грузовых автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе