Три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Москве

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Три человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи в Москве. Об этом рассказали в столичных экстренных службах.

Как уточнили источники, на одной из московских улиц автомобиль скорой помощи протаранил фонарный столб. Пострадали три человека, находившиеся внутри машины.

При этом не уточняется точное место аварии, а также причина и обстоятельства ДТП, сообщает ТАСС.

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