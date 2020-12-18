Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Москве
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Москве

Татьяна Плотникова

Происшествия

Три человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи в Москве. Об этом рассказали в столичных экстренных службах.

Как уточнили источники, на одной из московских улиц автомобиль скорой помощи протаранил фонарный столб. Пострадали три человека, находившиеся внутри машины.

При этом не уточняется точное место аварии, а также причина и обстоятельства ДТП, сообщает ТАСС.

Читайте также: Три грузовых автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

Скорая помощь в РоссииМоскваДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Русская мафия угрожает миру

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

В тыквенном супе нашли расизм

Ирина Ирбитская
Ирина Ирбитская

Цифровая столица страны

Андрей Павлов
Андрей Павлов

Кризис пережили благодаря льготам

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цвет настроения — белый

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Спасите меня от себя, наденьте маску

Все мнения
О проекте