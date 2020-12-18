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Маршрут автобуса на юго-западе Москвы изменит время работы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Маршрут автобуса на юго-западе Москвы изменит время работы

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Тёплый Стан Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке времени работы одного из маршрутов общественного городского транспорта.

С 19 декабря первые автобусы маршрута № 804 будут отправляться от станции метро «Теплый Стан» – в 5:14 (вместо 5:29), от поселка Мосрентген – в 5:30 (вместо 5:45).

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее москвичей предупредили о переносе ряда автобусных остановок.

Читайте также: Дептранс избежал повышения тарифов для постоянных пассажиров

ГУП «Мосгортранс»общественный транспорт в Москвеавтобус
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