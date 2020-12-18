Подозреваемых в краже на полтора миллиона рублей задержали в Подмосковье

Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники правоохранительных органов города Истра в Московской области задержали двоих мужчин по подозрению в краже денег и вещей из автомобиля.

Как уточняет пресс-служба подмосковного главка Министерства внутренних дел, в полицию обратился житель Москвы. Он рассказал, что из салона его машины на автозаправке в деревне Горшково пропали деньги, личные вещи, а также банковская карта. Позже со счета пострадавшего неизвестные сняли крупную сумму денег. Общий ущерб составил около 1,5 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже. В ходе его расследования полицейские выяснили, что злоумышленники приехали на автозаправочную станцию на машине с подложными номерами и стали ждать появления дорогой иномарки. Выбрав подходящий автомобиль, один из мужчин начал следить за его водителем, который зашел в помещение заправки. Его подельник с помощью специального устройства отключил сигнализацию автомобиля, открыл его и забрал личные вещи, карту и деньги.

По записям камер видеонаблюдения личности подозреваемых были установлены. Обоих задержали. Суд санкционировал арест одного из задержанных и содержание под подпиской о невыезде второго, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Подозреваемого в угоне машины задержали в Подмосковье