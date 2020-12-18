Школу с внутренним двором построят в районе Москворечье-Сабурово

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, 1-й Котляковский переулок, 1Б Карта всех событий

Образовательный комплекс на 900 мест с внутренним двором появится в столичном районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Он отметил, что площадь школы составит более 16 тысяч квадратных метров.

— Здание будет замыкаться кольцом вокруг небольшого внутреннего двора, где можно будет устраивать школьные праздники и линейки. Фасад со стороны улицы будет украшен витражами. Как ранее заявил Сергей Собянин, строительство школ и обеспечение их самым современным оборудованием позволило значительно улучшить качество образования в городе, — уточнил Кузнецов.

По его словам, для облицовки фасадов здания используют керамогранитную плитку. Уточняется, что школа будет располагаться по адресу 2-й Котляковский переулок, дом 1, строение 1б.

Комплекс рассчитан на детей от первого до одиннадцатого класса, при этом для каждой из возрастных групп создадут соответствующую инфраструктуру. ​

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