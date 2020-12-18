Мишустин подписал документы по выплатам на детей к Новому году

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два документа по финансированию единовременных выплат для семей с детьми до семи лет. Об этом глава правительства заявил в пятницу, 18 декабря, на оперативном совещании со своими заместителями.

По словам председателя кабмина, объем средств превысит 70 миллиардов рублей.

— На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим эти цели более 73,5 миллиарда рублей, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он уточнил, что выплата коснется порядка 15 миллионов детей, причем средства должны быть доведены оперативно. Премьер подчеркнул, что, по сути, эти деньги — новогодний подарок. В этой связи выплаты должны быть перечислены уже в декабре, чтобы родители детей успели потратить их на презент своим малышам.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился перечислить единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно. На каждого ребенка в семье выплатят по пять тысяч рублей.

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