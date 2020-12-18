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Тело мужчины обнаружили в здании Ространсмодернизации в Москве
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Тело мужчины обнаружили в здании Ространсмодернизации в Москве

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Старая Басманная улица, 11/2с1 Карта всех событий

Тело мужчины обнаружили в здании Ространсмодернизации в столице. Источник в полиции подтвердил «Вечерней Москве» информацию об обнаружении трупа.

Он также уточнил, что тело нашли по адресу Старая Басманная улица, дом 11/2, строение 1, в четверг, 17 декабря, в 17:15. На данный момент полицейские устанавливают причины смерти.

Следственный комитет проводит проверку по Басманному району.

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