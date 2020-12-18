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Диетолог Ковальков объяснил, в чем опасность выпитого натощак кофе
Фото: pexels.com / Ketut Subiyanto

Диетолог Ковальков объяснил, в чем опасность выпитого натощак кофе

Виктория Федотова

Здоровье

Диетолог Алексей Ковальков объяснил, чем опасен выпитый утром натощак кофе. По его словам, это способствует обезвоживанию организма, поэтому день лучше начинать со стакана воды комнатной температуры.

— Главное, чтобы вода была чистая и свежая. Пейте столько, сколько хочется. Клетки организма просят пить после нескольких часов сна. А вы встаете и пьете кофе. Кофеин способствует выделению мочи. Та вода, которая была, у них отбирается, клетки организма усыхают, в том числе и клетки мозга, — заявил Ковальков.

Диетолог опроверг заявления о необходимости пить разведенный уксус. Он призвал думать головой и не вестись на призывы пить воду с добавками.

Он напомнил, что во время еды и после нее воду можно пить, а перед приемом пищи не стоит этого делать, чтобы еда лучше переваривалась.

Видео опубликовано на YouTube.

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