Диетолог Ковальков объяснил, в чем опасность выпитого натощак кофе

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Диетолог Алексей Ковальков объяснил, чем опасен выпитый утром натощак кофе. По его словам, это способствует обезвоживанию организма, поэтому день лучше начинать со стакана воды комнатной температуры.

— Главное, чтобы вода была чистая и свежая. Пейте столько, сколько хочется. Клетки организма просят пить после нескольких часов сна. А вы встаете и пьете кофе. Кофеин способствует выделению мочи. Та вода, которая была, у них отбирается, клетки организма усыхают, в том числе и клетки мозга, — заявил Ковальков.

Диетолог опроверг заявления о необходимости пить разведенный уксус. Он призвал думать головой и не вестись на призывы пить воду с добавками.

Он напомнил, что во время еды и после нее воду можно пить, а перед приемом пищи не стоит этого делать, чтобы еда лучше переваривалась.

Видео опубликовано на YouTube.

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