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Дочь известного бизнесмена найдена мертвой после своего дня рождения в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дочь известного бизнесмена найдена мертвой после своего дня рождения в Москве

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

Дочь известного предпринимателя Андрея Шпиленко найдена мертвой после своего дня рождения в столице. Эту информацию корреспонденту «Вечерней Москвы» подтвердила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, около дома на Нагатинской набережной было найдено тело 19-летней девушки. Иванова рассказала, что основная версия смерти — самоубийство, однако окончательные выводы сделает следствие, которое выясняет обстоятельства произошедшего.

— Мой ангел, моя любимая доченька, отдыхай с богом. Ты будешь жива в моем сердце навечно, — написал Шпиленко на странице в социальной сети Facebook.

Мой ангел, моя любимая доченька отдыхай с Богом. Тыбудешь жива в моём сердце навечно.

Опубликовано Андреем Шпиленко Четверг, 17 декабря 2020 г.

Андрей Шпиленко является директором Ассоциации кластеров и технопарков России, объединяющей объекты технологической и промышленной инфраструктуры.

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