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Прокуратура потребовала запретить сериалы аниме и песню Моргенштерна
Фото: duma.mos.ru / Московская городская Дума

Прокуратура потребовала запретить сериалы аниме и песню Моргенштерна

Юлия Ямпольская

Общество

Исковые заявления о запрете четырех японских сериалов и песни рэпера Моргенштерна поступили в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает Telegram-канал пресс-службы судов города.

— Суд зарегистрировал административные исковые заявления о признании информации, распространяемой посредством интернета, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, — говорится в сообщении.

Уточняется, что признаки неподобающего контента были усмотрены в аниме «Межвидовые рецензенты». В список также попал сериал «Токийский террор», рассказывающий об угрозах подростков, «Эльфийская песня» со сценами жестокости и сериал «Тетрадь смерти».

Кроме того, был подан иск на песню рэпера Моргенштерна «Я съел деда».

Сотрудники прокуратуры просмотрят все сезоны сериалов и ознакомятся с творчеством рэпера, чтобы установить, содержат ли материалы вредную информацию.

Если в сериалах и в песне суд усмотрит признаки информации, распространение которой на территории страны запрещено, то ссылки на эти ленты и музыкальную композицию в интернете заблокируют.

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