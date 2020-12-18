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Дом с часами на фасаде построят в Марфине по программе реновации
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дом с часами на фасаде построят в Марфине по программе реновации

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Гостиничный проезд, 8к1 Карта всех событий

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство дома по программе реновации жилья на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил руководитель ведомства Олег Антосенко.

По его словам, новостройка будет располагаться по адресу Гостиничный проезд, дом 8а, в районе Марфино.

— Разрешение на строительство действует до 31 января 2023 года, — подчеркнул Антосенко.

В трехсекционном доме будет 267 квартир, среди них 118 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 94 трехкомнатные.

Руководитель ведомства добавил, что на фасаде первой секции появится декоративный элемент «Часы», корпус и стрелки которого специалисты выполнят из алюминиевых сплавов. Общая площадь дома составит 30,6 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что прилегающую территорию около дома благоустроят и озеленят. Рядом появятся детские игровые и спортивные площадки, а также зона отдыха.

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