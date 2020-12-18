МВД создаст российскую киберполицию

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В России появится киберполиция. Новое подразделение войдет в состав Министерства внутренних дел страны, заявил заместитель главы ведомства Игорь Зубов.

По его словам, руководитель МВД Владимир Колокольцев уже принял соответствующее решение.

— Это вопрос не одного дня, займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников, — сказал Зубов в интервью проекту «Лично — детям».

Замминистра отметил, что в настоящее время поведение молодых людей все чаще начало становиться деструктивным, и с этим в том числе будет бороться киберполиция.

Помимо прочего, Зубов сказал, что на фоне пандемии коронавируса общий уровень преступности в стране не изменился, но количество киберпреступлений выросло многократно.

— По целому ряду причин: это и влияние цифровизации общества, и то, что люди, находясь в изоляции, имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом, — пояснил замглавы МВД.

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