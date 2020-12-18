Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МВД создаст российскую киберполицию
Фото: pexels.com/pixabay.com

МВД создаст российскую киберполицию

Ростислав Зубков

Закон

В России появится киберполиция. Новое подразделение войдет в состав Министерства внутренних дел страны, заявил заместитель главы ведомства Игорь Зубов.

По его словам, руководитель МВД Владимир Колокольцев уже принял соответствующее решение.

— Это вопрос не одного дня, займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников, — сказал Зубов в интервью проекту «Лично — детям».

Замминистра отметил, что в настоящее время поведение молодых людей все чаще начало становиться деструктивным, и с этим в том числе будет бороться киберполиция.

Помимо прочего, Зубов сказал, что на фоне пандемии коронавируса общий уровень преступности в стране не изменился, но количество киберпреступлений выросло многократно.

— По целому ряду причин: это и влияние цифровизации общества, и то, что люди, находясь в изоляции, имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом, — пояснил замглавы МВД.

Читайте также: Кремль призвал США «не обвинять во всем русских» после слухов о хакерских атаках

РоссияполицияМВД
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Русская мафия угрожает миру

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

В тыквенном супе нашли расизм

Ирина Ирбитская
Ирина Ирбитская

Цифровая столица страны

Все мнения
О проекте