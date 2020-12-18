Почти 47 миллионов рублей пойдут на выплаты классным руководителям в школах ведомств
Почти 47 миллионов рублей выделены на федеральную выплату за классное руководство для учителей из школ, находящихся в ведомстве федеральных министерств и ведомств. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 18 декабря.
С 1 сентября 2020 года по инициативе президента РФ педагогам школ установлена специальная доплата в размере пяти тысяч рублей за работу классным руководителем. При этом все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство сохранены, сообщает ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два документа по финансированию единовременных выплат для семей с детьми до семи лет.
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