Подозреваемого в ограблении пенсионерки задержали в Москве
В Москве задержали подозреваемого в ограблении 68-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России.
Пожилая женщина сообщила в полицию, что неизвестный похитил из ее с мужем квартиры, которая находится в Староконюшенном переулке, имущество на один миллион рублей.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в ограблении 27-летнего мужчину.
— Установлено, что злоумышленник несколько раз приходил в гости к супругу заявительницы и, пользуясь невнимательностью последнего, втайне от него совершал хищения имущества, которое сбывал, — сообщают в пресс-службе.
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