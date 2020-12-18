Подозреваемого в ограблении пенсионерки задержали в Москве

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Россия, Москва, Староконюшенный переулок Карта всех событий

В Москве задержали подозреваемого в ограблении 68-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России.

Пожилая женщина сообщила в полицию, что неизвестный похитил из ее с мужем квартиры, которая находится в Староконюшенном переулке, имущество на один миллион рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в ограблении 27-летнего мужчину.

— Установлено, что злоумышленник несколько раз приходил в гости к супругу заявительницы и, пользуясь невнимательностью последнего, втайне от него совершал хищения имущества, которое сбывал, — сообщают в пресс-службе.

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