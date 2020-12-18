Набиуллина объяснила, какие факторы повлияли на ускорение роста цен

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Ускорение роста цен вызвано группой факторов. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что ускорение роста цен связано с ситуацией на отдельных продовольственных рынках. Волатильность ценовой динамики, прежде всего, связана с ростом мировых продовольственных цен и ослаблением рубля.

По данным Центробанка, в цены переносится не только осеннее ослабление рубля, но и его изменение с весны 2020 года.

— Весной производители и продавцы могли откладывать перенос ослабления рубля в цены, учитывая сдержанный спрос, а также наличие товарных запасов, которые были сформированы ранее еще по старым закупочным ценам, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого жестко раскритиковал несвоевременные решения кабмина, допустившего подорожание продуктов, в том числе макарон, подсолнечного масла, муки, сахара и хлеба. Президент призвал «не рассказывать ему сказки» о том, что проблема улажена, и дал неделю на решение вопроса.

В Кремле призвали не связывать подорожание продуктов с инфляцией. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации с ценами на продукты.

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