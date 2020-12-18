Сергей Собянин посетил строительство центров самбо и бокса в «Лужниках»
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил место строительства Международного центра самбо и Центра бокса в «Лужниках». Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщило агентство городских новостей «Москва».
— Несколько месяцев тому назад мы приступили к строительству тоже уникального и не имеющего аналогов в мире Дворца единоборств, в котором под одной кровлей совмещены функционально два дворца — это Дворец самбо и Дворец бокса. Оба строго соответствуют всем межнациональным требованиям, — сообщил мэр Москвы агентству городских новостей «Москва».
Собянин уточнил, что боксом и самбо в столице занимается около 60 тысяч человек.
На данный момент на объектах проводятся работы по строительству несущих железобетонных конструкций. Сообщается, что готовность объекта составляет 15 процентов.
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