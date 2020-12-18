Строительство культурно-спортивного центра у бассейна «Чайка» продолжат в Москве

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В Москве достроят здание культурно-спортивного центра «Чайка» рядом с одноименным бассейном. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Планируется возвести пятиэтажное здание, площадь которого составит 17 тысяч квадратных метров. Также на территории будет подземная и надземная парковка.

— Больше десяти лет работы по строительству культурно-спортивного центра «Чайка»в Хамовниках были заморожены. Теперь выдано разрешение на строительство, и инвестор может приступить к достройке здания, — приводит Интерфакс цитату Бочкарева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил строительство Центра самбо и бокса в «Лужниках». Готовность проекта на данный момент составляет 15 процентов.

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