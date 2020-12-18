Рассмотрение дела о крушении рейса MH17 по существу начнется 7 июня

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Окружной суд нидерландской Гааги 7 июня 2021 года начнет рассмотрение по существу дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины. Об этом сообщили в инстанции.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит Россия.

МИД РФ объявил, что не считает возможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Нидерландами по данному ЧП. Вместе с тем выражалась готовность работать с голландскими компетентными органами.

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