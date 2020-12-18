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Избитый Широковым арбитр заявил гражданский иск на 100 тысяч рублей
Фото: facebook.com / Роман Широков

Избитый Широковым арбитр заявил гражданский иск на 100 тысяч рублей

Кирилл Николаев

Происшествия

Избитый бывшим футболистом сборной России Романом Широковым арбитр Никита Данченков в ходе судебного заседания заявил гражданский иск на 100 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 18 декабря, рассказали в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

Сторона защиты попросила предоставить время для ознакомления с гражданским иском. Заседание было отложено на 25 декабря, сообщает «Р-Спорт».

Ранее СМИ представитель потерпевшего Александр Добровинский заявил, что в иске будет фигурировать сумма 500 тысяч рублей.

Напомним, что в августе 2020 года во время футбольного матча в рамках любительского турнира в одном из эпизодов Роман Широков был недоволен решением главного арбитра Никиты Данченкова и напал на него. Он нанес пострадавшему несколько ударов, один из которых пришелся в голову арбитра. По информации Российского футбольного союза (РФС), матч был остановлен. Данченкова с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Пострадавший написал заявление в полицию.

Позже Широков извинился в Instagram за избиение арбитра. Он также принес извинения организаторам турнира, своим товарищам и зрителям.

Читайте также: Адвокат футболиста Широкова подал жалобу на защитника потерпевшего арбитра

уголовное делосудРоман Широков
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