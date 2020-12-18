Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичный Депздрав прокомментировал ошибку при выписке «не того» пациента
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Столичный Депздрав прокомментировал ошибку при выписке «не того» пациента

Никита Абрамов

Общество

В московской больнице при выписке родственникам «выдали» другую женщину. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

В ходе проверки выяснилось, что в больницу одновременно поступили две пожилые пациентки одного возраста с похожими диагнозами.

— Учитывая состояние, обусловленное выраженными возрастными изменениями, у таких пациентов может возникать дезориентация, есть сложность в самоидентификации, а также отсутствует продуктивный контакт с окружающими, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудник, который оформлял документы на госпитализацию, совершил ошибку, из-за чего из медицинского учреждения выписали женщину с документами другого человека.

Главврач больницы принес извинения родственникам, а сотрудников, которые допустили халатность, уволили.

Читайте также: Врач рассказала, какие упражнения помогут для восстановления легких после COVID-19

больницабольница выпискаМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Все мнения
О проекте