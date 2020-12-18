Столичный Депздрав прокомментировал ошибку при выписке «не того» пациента

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В московской больнице при выписке родственникам «выдали» другую женщину. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

В ходе проверки выяснилось, что в больницу одновременно поступили две пожилые пациентки одного возраста с похожими диагнозами.

— Учитывая состояние, обусловленное выраженными возрастными изменениями, у таких пациентов может возникать дезориентация, есть сложность в самоидентификации, а также отсутствует продуктивный контакт с окружающими, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудник, который оформлял документы на госпитализацию, совершил ошибку, из-за чего из медицинского учреждения выписали женщину с документами другого человека.

Главврач больницы принес извинения родственникам, а сотрудников, которые допустили халатность, уволили.

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