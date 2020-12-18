Мэрию Парижа оштрафовали на 90 тысяч евро за преобладание женщин в руководстве

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Министерство государственной службы Франции оштрафовало мэрию Парижа на 90 тысяч евро за слишком большое число женщин на руководящих постах. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает Интерфакс.

В 2018 году на руководящие должности в мэрии города было назначено 11 женщин и пять мужчин. В результате был нарушен закон 2013 года, согласно которому доля руководителей одного пола не должна превышать 60 процентов.

Мэр Парижа Анна Идальго назвала этот штраф несправедливым. По ее мнению, для достижения равенства нужно назначать на руководящие посты больше женщин, чем мужчин.

Министр государственной службы Амели де Моншален отметила, что данное положение закона отменили в 2019 году, но штраф был назначен за 2018 год. Она сообщила, что деньги будут направлены на инициативы по продвижению женщин на государственной службе.

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