Мария Фендункив рассказала о своем заработке в пандемию

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Актриса Мария Федункив рассказала о своем заработке в период пандемии. Об этом звезда сообщила в пятницу, 18 декабря.

Федункив рассказала, что даже во время сложной экономической ситуации ей удалось вести свои дела так, чтобы ее бюджет приумножился.

— Не могу сказать, что еле свожу концы с концами, даже во время локдауна у меня были заказы на рекламу в социальных сетях и специальные проекты съемок через Zoom. Так что я скорее недозаработала, чем потеряла, – цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Несмотря на это звезда отмечает, что вторая волна ударила по ней гораздо сильнее, так как надежды на заказы во время новогодних корпоративов себя не оправдали.

Ранее Федункив объяснила феномен популярности певицы Ольги Бузовой.

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