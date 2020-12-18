Кинолог дала советы, как воспитать послушную собаку

Фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»

Кинолог Ирина Федорова дала советы, как воспитать послушную собаку, в беседе с Nation News.

— К каждой собаке, как и к человеку, нужен свой подход. Я лично категорически против дрессировки с помощью наказаний. Из любой непослушной собаки можно сделать послушную, не прибегая к насилию. Все зависит от хозяев, от их терпения, настойчивости, потому что любую собаку можно воспитать, — считает Федорова.

Эксперт уточнила, что бывают собаки, которым требуется длительное время на восприятие команд. При этом кинолог подчеркнула, что животное ни в коем случает нельзя наказывать. Только терпение поможет хозяину вырастить воспитанное животное.

Ранее «Москва 24» сообщила, что в столице разрабатывается информационная система для домашних животных, которая поможет найти пропавшего четвероногого друга. Если у животного есть чип или клеймо, то специалист сообщит о месте его нахождения.

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