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Врач дала советы, какие продукты нужно исключить при головной боли
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Врач дала советы, какие продукты нужно исключить при головной боли

Елена Плешивцева

Здоровье

Невролог Юля Покровская дала советы, какие продукты нужно исключить при головной боли, в беседе с Nation News.

—В профилактике головных болей важен здоровый образ жизни в целом, который подразумевает рацион с добавлением овощей. Также есть список продуктов, которые нужно избегать при мигрени. Это в первую очередь алкоголь, особенно красное вино и коньяк, китайская еда с большим количеством приправ, шоколад, — считает Покровская.

Врач также рекомендует отказаться при головных болях от сухофруктов и консервированной еды. Людям, часто страдающим мигренями, невролог советует вести дневник питания. Это поможет отследить влияние конкретного продукта на течение головной боли, а потом при необходимости исключить продукт из рациона питания.

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