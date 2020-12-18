Признаки депрессии появились у каждого третьего россиянина во время пандемии

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У каждого третьего россиянина во время пандемии появились жалобы на симптомы депрессивного расстройства. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.

По его словам, это доказывает негативное влияние пандемии на психологическое состояние людей. Нестик отметил, что каждый четвертый гражданин РФ отмечал у себя симптомы тревожного расстройства.

Специалист добавил, что больше всего у россиян вырос страх негативных последствий использования цифровых технологий. При этом восприятие коронавирусной инфекции делает людей более требовательными к окружающим, сообщает ТАСС.

Нестик считает, что ключевыми факторами, влияющими на сохранение психологического благополучия в условиях пандемии, являются доверие к науке, государству, убеждение в контролируемости угрозы и сострадание.

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