В российском модуле МКС заканчивается запас воздуха для восполнения утечки

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Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж Международной космической станции (МКС) помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда», потому что запасы газов для восполнения потери воздуха на МКС заканчиваются. Это следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА.

— Мы сейчас практически не понимаем, в какой части промежуточной камеры у нас еще дополнительная течь. Мы теряем резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить, — сказал специалист центра космонавту Сергею Рыжикову.

Исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев отметил, что место утечки воздуха на МКС может быть не там, где ранее обнаружили трещину. Он поручил экипажу сузить район поиска утечки, наложив мешки и покрывала в различные места в промежуточной камере.

Напомним, что в октябре уже были попытки найти течь и герметизировать ее, но в результате воздух из модуля продолжает утекать, передает РИА Новости.

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