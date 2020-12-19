Адвокат попросил суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы из-за пандемии

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Защита попросила суд в США освободить российского летчика Константина Ярошенко из тюрьмы из-за вспышки коронавируса, которая может быть опасной для заключенного. Об этом рассказал адвокат россиянина Алексей Тарасов.

— Прошение по делу Константина Ярошенко подано в Федеральный суд южного округа Нью-Йорка, — уточнил защитник.

По словам юриста, защита ожидает получить ответ до 29 декабря. При этом Тарасов уточнил, что это прошение об освобождении, а не помиловании.

Он рассказал, что в обращении говорится об уменьшении срока пребывания Ярошенко в тюрьме с 20 лет лишения свободы до 10,5 года, которые он уже отсидел. Это сделано на том основании, что в тюрьме «Данбери» обнаружена вспышка коронавируса, которая подвергает заключенного опасности. Адвокат пояснил, что у его подзащитного могут быть осложнения на фоне заболевания, так как у мужчины уже выявлены гипертония, артрит и гиперлипидемия.

Тарасов добавил, что в тюрьмах невозможно сохранять дистанцию, так как койки заключенных стоят в нескольких сантиметрах друг от друга. По словам адвоката, в тюрьме уже зафиксировали 95 случаев коронавируса, и эти показатели продолжают расти, передает РИА Новости.

Дело Константина Ярошенко

Летчика Константина Ярошенко осудили в Штатах в 2011 году на 20 лет. Он отбывает срок в тюрьме общего режима по обвинению в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию».

В США его доставили из Либерии, где он был задержан и арестован в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал летчику в пересмотре вердикта. От подачи апелляции в Верховный суд США он отказался лично.

В 2015 году в России по факту похищения Ярошенко завели уголовное дело по двум статьям: «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия» и «Принуждение подозреваемого (обвиняемого) к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, соединенное с применением насилия, издевательств и пытки».

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