Неизвестные похитили у посетителя кафе в Москве рюкзак с 15 миллионами рублей

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Нижегородская улица, 9Г Карта всех событий

В Москве неизвестные в масках похитили у мужчины в кафе рюкзак с крупной суммой денег. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в субботу, 19 декабря.

В ведомстве уточнили, что 18 декабря в полицию обратился замдиректора одной из столичных компаний. Он сообщил, что в кафе по адресу улица Нижегородская, дом № 9г у него была назначена встреча со знакомым для совершения финансовой сделки.

Во время встречи в кафе ворвались 5–6 неизвестных людей в масках, которые похитили у заявителя рюкзак с деньгами и скрылись. При этом они угрожали предметом, похожим на пистолет.

Материальный ущерб составил 15 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе.

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