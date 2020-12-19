Жителям столицы рассказали, как работает технопарк «Калибр»
Московский технопарк «Калибр» был основан пять лет назад, с 2017 года он попадает в десятку лучших технопарков России.
По словам заместителя мэра Москвы в столичном правительстве, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, в числе эффективных технопарков России находятся восемь московских комплексов.
— Лидерство в сфере технологий — один из приоритетов развития Москвы. Для отрасли в городе предусмотрен внушительный набор финансовых и нефинансовых мер поддержки, — сказала заммэра.
Так, технопарк «Калибр» отнесли к группе А+, что указывает на наивысший уровень эффективности. В администрации технопарка рассказали, как ему удалось добиться таких результатов.
Руководитель технопарка «Калибр» Кристина Зарубина пояснила, что резидентами технопарка являются более 120 компаний. На производствах работает около 2,3 тысячи человек.
— Руководство «Калибра» уделяет особое внимание развитию атмосферы технопарка, созданию комфортных условий для резидентов. По плану мы должны инвестировать почти три миллиарда рублей в инфраструктуру, — уточнила Зарубина.
Технопарк с 2015 года развивал беспилотный транспорт, креативные индустрии, водородную энергетику, медицинские исследования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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