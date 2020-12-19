«Воздух мой»: Авербух ответил Арзамасовой на трогательное поздравление с днем рождения

Фото: youtube.com / Центральное телевидение

Актриса Лиза Арзамасова написала трогательный пост, посвященный дню рождения ее возлюбленного, фигуриста Ильи Авербуха. Спортсмен поблагодарил артистку за нежные слова.

— Есть много больших, важных и значительных слов, которые сразу станут ничтожно мелкими, если я их напишу... Воздуха! Много-много воздуха! С днем рождения, Илюша... — написала Арзамасова в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, девушка выложила видео с катанием Авербуха. Заслуженный фигурист, отметивший 47-летие, нежно поблагодарил избранницу.

— Воздух мой... Спасибо, — написал он в комментарияхпод публикацией Арзамасовой.

К поздравлению спортсмена присоединились и подписчики 25-летней актрисы.

«Сколько в нем энергии, жизни! Здоровья вам, Илья Изяславич!»; «Просто парит... Как птица! Потрясающе! Желаю такой же легкости во всем!»; «С днем рождения, уважаемый... Дай вам Бог быть любимым, необходимым, нужным и востребованным», — написали фолловеры, высоко оценив талант Авербуха.

Именинник был тронут таким количеством теплых слов в их с Арзамасовой адрес.

— Тронут до глубины души. И я рад, очень рад, что нас так много, чувствующих, мыслящих людей! Спасибо вам! — поблагодарил он подписчиков возлюбленной.

Ранее Илья Авербух отреагировал на слухи об их с Арзамасовой тайной свадьбе.

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