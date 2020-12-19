Маршруты трамваев в Таганском районе изменили из-за ДТП
Россия, Москва, Большая Калитниковская улицаКарта всех событий
В столичном районе Таганский три трамвайных маршрута изменили из-за ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в субботу, 19 декабря.
Уточняется, что следовавшие по Большой Калитниковской улице трамваи № А, 45 и 46 задерживаются.
— Маршруты временно изменены, — говорится в сообщении.
Пассажиров призвали быть внимательнее, а также следить за объявлениями водителей.
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