Один человек погиб при столкновении автобуса и грузовика на Киевском шоссе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Один человек погиб в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М3 в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по Московской области в субботу, 19 декабря.

Авария случилась около 09:00 на 66-м километре автотрассы М3.

— Произошло попутное столкновение грузового автомобиля и автобуса, в результате чего водитель грузовика скончался на месте, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте аварии работают сотрудники полиции и ДПС, передает ТАСС.

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