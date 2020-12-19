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Маршруты ряда автобусов изменятся на востоке и юго-западе Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Маршруты ряда автобусов изменятся на востоке и юго-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Город

Москвичей предупредили об изменении маршрутов автобусов № 804 и 171. В частности, уделить внимание новому расписанию следует жителям поселения Мосрентген, а также районов Гольяново, Ясенево и Теплый Стан.

Уточняется, что 19 и 26 декабря по новому маршруту будет следовать автобус № 804. Изменится и расположение остановки на улице Уральской. Горожанам посоветовали планировать свои поездки заблаговременно.

С 19 декабря автобус № 804 станет выезжать на маршрут раньше и будет отходить от метро «Теплый Стан» в 05:14 вместо обычных 05:29, а от поселка Мосрентген — в 05:30 вместо 05:45.

С 26 декабря остановка «Метро «Щелковская» для автобуса № 171 на Уральской улице при следовании к площади Белы Куна объединится с остановкой автобуса № 645 и будет перенесена на 30 метров назад, сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Расписание электричек Горьковского направления изменится 19 и 20 декабря

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