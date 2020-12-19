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«Десять месяцев кабанчику»: Самойлова поделилась новым фото сына в новогоднем образе
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

«Десять месяцев кабанчику»: Самойлова поделилась новым фото сына в новогоднем образе

Анастасия Колоскова

Звезды

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию сына, которому на днях исполнилось десять месяцев. На снимке пухленький малыш мирно спит, на нем — новогодний костюм и красный колпачок.

— Десять месяцев кабанчику… Ох, что это за трепет, каждый месяц Давидика я провожаю с грустью. Это ж, скорее всего, мой последний такой маленький малыш. А я так люблю этот молочный запах, эти пухлые ручки и мягкие щечки, — подписала звезда снимок.

Она посетовала на то, что не успевает насладиться младенческим возрастом сына, так как время бежит слишком быстро.

«Очень славный у вас карапуз, пусть у него все будет легко»; «Пупсик, здоровья всей вашей семье»; «Какое же он чудо»; «Сладкий парнишка», — умилились подписчики в комментариях.

Некоторые из них посоветовали Самойловой не останавливаться на достигнутом и родить Давиду еще одного братика или сестричку.

«Почему же последний?»; «Какой последний? Давиду брат нужен»; «Всегда можно еще родить малыша», — написали фолловеры.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, что планирует сделать еще одну пластическую операцию.

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