Российский космонавт оценил опасность утечки воздуха на МКС

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Российский космонавт Павел Виноградов заявил, что не считает критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на Международной космической станции (МКС).

Ранее специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». По словам специалистов, запасы газов для восполнения потери воздуха заканчивались.

— Никаких проблем на борту нет, идет штатная нормальная работа, — пояснил космонавт.

Он отметил, что устранение утечки воздуха на МКС ведется уже продолжительный период.

Павел Виноградов добавил, что ничего страшного не происходит, передает РИА Новости.

— Все замечательно, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что российский космонавт провел в космосе в общей сложности 546 суток. Он также совершил три выхода в открытый космос.

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