Российский космонавт оценил опасность утечки воздуха на МКС
Российский космонавт Павел Виноградов заявил, что не считает критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на Международной космической станции (МКС).
Ранее специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». По словам специалистов, запасы газов для восполнения потери воздуха заканчивались.
— Никаких проблем на борту нет, идет штатная нормальная работа, — пояснил космонавт.
Он отметил, что устранение утечки воздуха на МКС ведется уже продолжительный период.
Павел Виноградов добавил, что ничего страшного не происходит, передает РИА Новости.
— Все замечательно, — подчеркнул он.
Стоит отметить, что российский космонавт провел в космосе в общей сложности 546 суток. Он также совершил три выхода в открытый космос.
Читайте также: Космонавты МКС проведут для школьников онлайн-урок географии