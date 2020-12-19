«Ждут, чтоб твоя жизнь разрушилась»: Седокова пожаловалась на травлю в Сети
Певица Анна Седокова пожаловалась в своем Instagram-аккаунте, что стала объектом травли интернет-хейтеров.
— Если бы вы знали, как жить в мире, в котором каждый четвертый ждет, что ты ошибешься. Твой брак развалится, целлюлит проявится. В котором ждут, чтоб твоя жизнь разрушилась, — сокрушается звезда.
Накануне в разделе Instagram Stories экс-участница группы «ВИА Гра» выложила ролик, на котором видно, как она плачет после нападок хейтеров. Девушка опубликовала скриншот сообщений, в которых ее обвиняют в неудачных играх баскетбольной команды «Химки», где играет супруг певицы Янис Тимма.
— Я не могу нести ответственность за 12 взрослых игроков, тренера и генерального менеджера, — оправдалась Седокова в новом посте.
Затем она пообещала создать фонд социальной помощи жертвам буллинга с целью поддержки людей, оказавшихся в подобной ситуации.
Поклонники певицы отреагировали на ее пост.
«Ну, может, просто не надо все выставлять напоказ?»; «Не принимайте так близко этот бред»; «Не реагируй на подобные комментарии! Вы невероятная пара»; «Забей! Это твоя жизнь, и тебе решать, как ее прожить. А если кого-то что-то не устраивает, то это их проблемы», — поддержали Седокову подписчики.
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