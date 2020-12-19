Подозреваемый в наркоторговле выстрелил в полицейских в Подмосковье

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Мужчина, которого подозревают в незаконном обороне наркотиков, во время преследования открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Подмосковье. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа» со ссылкой на начальника пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяну Петрову в субботу, 19 декабря.

Инцидент произошел вечером 18 декабря. Заметив полицейских, 38-летний подозреваемый достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей. Производившие патрулирование Соборной площади Егорьевска сотрудники ДПС увидели убегающего от полиции мужчину и присоединились к погоне.

— Старший наряда вышел из машины и начал преследовать правонарушителя, в ответ мужчина произвел два выстрела в его сторону. Сотрудник Госавтоинспекции догнал убегавшего и повалил на землю. В этот момент прозвучал выстрел из оружия подозреваемого, в результате чего он скончался на месте от полученного ранения, — уточнила Татьяна Петрова.

Она отметила, что среди полицейских пострадавших нет. По факту случившегося следователи проводят проверку.

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