Москвичам рассказали о реставрации фонарей на ВДНХ

Фото: Максим Денисов / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках программы по возрождению исторического облика ВДНХ, стартовавшей в 2014 году, реставраторы восстанавливают уникальную систему освещения. В настоящее время мастера работают над светильниками «Световой объем».

Во время проведения Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1939 году ВДНХ украшали фонари нескольких типов, разработанные под началом архитектора Вячеслава Олтаржевского. Большинство их них имели форму шара. С тех пор эта форма стала традиционной.

Пятидесятые годы прошлого столетия внесли коррективы в архитектурный облик выставки. Это отразилось и на системе освещения. Фонарные конструкции были заменены почти на двухсот опорах. Здесь появились фонари «Колос» («Пучок») с мачтами высотой 15 и 19 метров. Их автором стал архитектор Леонид Фишбейн при участии Архитектурно-проектной мастерской внешнего оформления города Москвы. В настоящее время 30 таких фонарей обрамляют Центральную аллею.

После Олимпийских игр 1980 года уникальные светильники погасли и не работали вплоть до 1997 года из-за того, что не было возможности найти редкие 80-сантиметровые лампы.

Сейчас центральные площади ВДНХ украшают 28 шаров с венками, которые отличает яркость и необычность формы. Разработкой этих светильников также занимался Леонид Фишбейн.

С 2014 по 2017 год мастерам удалось установить около 200 современных опор в районе зеленого театра и на периферийных дорогах. Фонтан «Каменный цветок» украсили 24 опоры — точные копии образцов 1939 года, выполненные из чугуна.

В мае и июне 2018-гомасштабное благоустройство коснулось Центральной аллеи. Там установили 58 отреставрированных исторических фонарей, отвечающих всем современным техническим требованиям.

При реставрации мастера полностью сохранили исторический вид фонарей, с учетом уникальных особенностей и декоративных элементов. В этом им помогли архивные чертежи и фотографии. На данный момент реставраторы счищают наслоение краски со знаменитых светильников «Световой объем», уточняет официальный сайт мэра Москвы.

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