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«ВКонтакте» полностью восстановилась после сбоя
Фото: ru.wikipedia.org/Википедия

«ВКонтакте» полностью восстановилась после сбоя

Юлия Ямпольская

Технологии

Социальная сеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Уточняется, что у пользователей сети возникали проблемы с загрузкой нескольких разделов.

— Мы оперативно восстановили работу, — уточнили в компании.

Стало известно, что сбои начались около 14:00 по московскому времени у жителей столицы и Санкт-Петербурга. По данным Downdetector, 81 процент пользователей жаловались на проблемы с загрузкой сайта, 7 процентов жалоб были связаны с доставкой сообщений, также 11 процентов жаловались на проблемы с входом в аккаунт.

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