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«Жизнь несправедлива»: солистка Little Big пожаловалась, что пандемия лишила ее личной жизни
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

«Жизнь несправедлива»: солистка Little Big пожаловалась, что пандемия лишила ее личной жизни

Анастасия Колоскова

Звезды

Участница группы Little Big Софья Таюрская пожаловалась в соцсетях, что не может устроить свою линую жизнь из-за ограничений в связи с пандемией.

Девушка выложила в разделе stories Instagram-аккаунта видео, где похвасталась эффектным макияжем и прической.

Софья посетовала, что не может продемонстрировать себя во всей красе, так как светские мероприятия сейчас не проводятся.

— А вдруг где-то сейчас ходит-гуляет прекрасный одинокий молодой человек, будущий отец моих детей, а из-за пандемии мы не можем с ним встретиться нигде. Вот почему?! Почему жизнь так несправедлива. В итоге я все время на работе — никакой личной жизни. Вот как я себе на работе смогу найти будущего мужа? Никак! — сокрушается девушка.

Ранее вокалистка рассказала, как ей удалось похудеть на строгой диете.

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солисткаличная жизньLittle Big
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