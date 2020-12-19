Москвичку и ее пособника задержали по подозрению в организации убийства

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Уголовное дело возбудили в отношении москвички, которую подозревают в организации подготовки к убийству экс-супруга. Также правоохранители задержали ее знакомого, который помогал ей. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает ГСУ СК России по столице.

Уточняется, что следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Стало известно, что в марте 2020 года подозреваемые решили организовать убийство по найму по причине финансовых противоречий, которые возникли из-за развода супругов. Пособник жительницы столицы нашел предполагаемого исполнителя. Отмечается, что ему пообещали вознаграждение в размере трех миллионов рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

В дальнейшем все действия проходили под контролем сотрудников столичного уголовного розыска, в рамках которых были организованы оперативно-разыскные мероприятия, а также инсценировано убийство мужчины. После предоставления фотографий и получения денег исполнителем фигурантов задержали.

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