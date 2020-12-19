Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичку и ее пособника задержали по подозрению в организации убийства
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичку и ее пособника задержали по подозрению в организации убийства

Юлия Ямпольская

Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении москвички, которую подозревают в организации подготовки к убийству экс-супруга. Также правоохранители задержали ее знакомого, который помогал ей. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает ГСУ СК России по столице.

Уточняется, что следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Стало известно, что в марте 2020 года подозреваемые решили организовать убийство по найму по причине финансовых противоречий, которые возникли из-за развода супругов. Пособник жительницы столицы нашел предполагаемого исполнителя. Отмечается, что ему пообещали вознаграждение в размере трех миллионов рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

В дальнейшем все действия проходили под контролем сотрудников столичного уголовного розыска, в рамках которых были организованы оперативно-разыскные мероприятия, а также инсценировано убийство мужчины. После предоставления фотографий и получения денег исполнителем фигурантов задержали.

Читайте также: Следователи задержали подозреваемого в убийстве на станции в Подмосковье

убийствоСК по МосквеМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Все мнения
О проекте