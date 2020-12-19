Ширвиндт ответил шуткой на вопрос, почему не ходит на похороны артистов

Фото: youtube.com / ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

Советский и российский актер и режиссер Александр Ширвиндт ответил шуткой на вопрос, почему он не ходит на похороны коллег.

— Меня спрашивают, почему меня не было на проводах. Я придумал, что я охладел к кладбищам, я коплю силы на собственную панихиду. И как-то от меня отстали, — ответил шуткой Ширвиндт.

Он вспомнил, как несколько лет назад, «пока все не перемерли», он сидел на одном из совещаний художественных руководителей театров и считал их общий возраст.

— Я посчитал: 13 человек начальников от 80 до 90 лет. Высчитал, что суммарно мы старше Москвы. Это страшно. Один за другим уходят, не хватает ни времени, ни слез. Ушли Марк Захаров, Галина Волчек, Олег Табаков... И кто будет потом? Я надеюсь, что поможет инъекция Олега Меньшикова, Евгения Миронова, Володи Машкова, — пояснил 86-летний артист.

Видео опубликовано на YouTube.

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