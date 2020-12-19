Наталья Подольская привела сына на первое причастие
Певица Наталья Подольская опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию из православного храма и сообщила, что у ее полуторамесячного сына состоялось первое причастие.
Певица отметила, что причастие Вани прошло в день большого православного праздника — день памяти святого Николая Чудотворца, который отмечается 19 декабря.
Вместе с Подольской был и ее старший сын, однако он предпочел спрятаться от объектива камеры.
«Какие вы молодцы! Все правильно делаете!»; «Поздравляю с первым причастием!»; «Здорово, что вы такая настоящая!» — поддержали звезду подписчики.
Ранее певица рассказала, что их с Пресняковым младший сын принял таинство крещения.
Читайте также: «У меня теперь четверо детей»: Пресняков рассказал об отношениях в семье