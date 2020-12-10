«В честь Иоанна Крестителя»: младший сын Преснякова и Подольской принял таинство Крещения

Премия, Золотой Олимп 2013 / Фото: «Вечерняя Москва»

Певица Наталья Подольская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео из православного храма и сообщила подписчикам, что их с Пресняковым полуторамесячный сын Ваня принял таинство Крещения.

— Сегодня очень хороший день. Крестили нашего Иоанна. В честь Иоанна Крестителя, — подписала видео Подольская ролик, выложенный в разделе «Stories».

На обряде присутствовали близкие звездной семьи. Торжественное событие семейство и гости отметили в ресторане, где звучали тосты в честь здоровья маленького Вани. В финале праздника был вынесен торт, специально изготовленный в честь праздника.

Младший сын семьи Преснякова и Подольской появился на свет 22 октября 2020 года. Это второй ребенок звездной пары. Их старшему сыну Артемию в этом году исполнилось четыре года. Кроме того, у Владимира есть 29-летний сын Никита от первой жены Кристины Орбакайте.

Недавно Наталья показала подписчикам, как их семья готовится к встрече нового года.

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