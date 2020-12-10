Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«В честь Иоанна Крестителя»: младший сын Преснякова и Подольской принял таинство Крещения
Премия, Золотой Олимп 2013 / Фото: «Вечерняя Москва»

«В честь Иоанна Крестителя»: младший сын Преснякова и Подольской принял таинство Крещения

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Наталья Подольская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео из православного храма и сообщила подписчикам, что их с Пресняковым полуторамесячный сын Ваня принял таинство Крещения.

— Сегодня очень хороший день. Крестили нашего Иоанна. В честь Иоанна Крестителя, — подписала видео Подольская ролик, выложенный в разделе «Stories».

На обряде присутствовали близкие звездной семьи. Торжественное событие семейство и гости отметили в ресторане, где звучали тосты в честь здоровья маленького Вани. В финале праздника был вынесен торт, специально изготовленный в честь праздника.

Младший сын семьи Преснякова и Подольской появился на свет 22 октября 2020 года. Это второй ребенок звездной пары. Их старшему сыну Артемию в этом году исполнилось четыре года. Кроме того, у Владимира есть 29-летний сын Никита от первой жены Кристины Орбакайте.

Недавно Наталья показала подписчикам, как их семья готовится к встрече нового года.

Читайте также: Экс-супруг Полины Гагариной не исключил возможности нового брака

таинство КрещенияВладимир ПресняковНаталья Подольская
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов

Как победить коррупцию

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Все мнения
О проекте