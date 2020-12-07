«Процесс начался»: Подольская показала, как ее семья готовится к Новому году

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской приступила к украшению дома к Новому году. Видеосъемку этого увлекательного процесса певица выложила в соцсетях.

— Процесс начался, — подписала Наталья Stories, опубликованный в ее Instagram-аккаунте.

Дело нашлось каждому члену семьи. Пока бабушка развешивала игрушки на елке, а новорожденный Ваня мирно спал на диване, Наталья обучала старшего сына вальсировать. Видеооператором выступил отец семейства Владимир Пресняков, который не упустил возможности обратить внимание зрителей на пикантные части фигуры его супруги.

Стоит отметить, что певица предложила посмотреть ролик только тем подписчикам, которые обладают чувством юмора.

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