«На жаре в пуховике и сапогах с мехом»: Асмус поделилась подробностями съемок нового фильма

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам, с какими сложностями ей пришлось столкнуться во время съемок фильма «Булки», которые проходили на острове на острове Шри-Ланка.

— Драки? Погони в тропиках? Впервые ездить на мопеде, еще и переезжая железную дорогу? Жестко отравиться на острове? 16 часов подряд на изнуряющей̆ жаре в зимнем пуховике и сапогах с мехом? Начинать рабочий̆ день около 4 утра? Ночью разгуливать в купальнике на улице в мороз -2?! Быть полностью искусанной̆ насекомыми и «спокойно» работать? Падать в бассейн оттого, что тебя толкнули? ДА! — написала актриса в своем Instagram- аккаунте.

Асмус уточнила, что съемочная группа закончила работу над московским блоком фильма. Впереди — досъемка на Шри-Ланке, но для этого необходимо дождаться открытия границ. По ее словам, картина появится в прокате уже весной следующего года.

Напомним, сейчас Асмус переживает непростой период. Так, недавно актриса развелась с мужем и получила травму на съемочной площадке.

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