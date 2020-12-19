Три человека пострадали в результате наезда такси на остановку в Тюмени

Фото: depositphotos.com

Такси въехало в остановку в Тюмени, в результате чего пострадали три человека. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции (ГАИ).

Уточняется, что столкновение произошло из-за нарушения правил перестроения водителя автомобиля «Тойота» на улице Московский тракт.

По предварительным данным, пострадали 14-летняя девочка и 36-летний мужчина, их доставили в больницу для оказания помощи. Еще один житель Тюмени оказался травмирован в результате ДТП, ему помогли на месте происшествия.

Как уточнила пассажирка такси, водитель автомобиля, уроженец Дагестана, ехал неаккуратно, перестраиваясь из одной полосы в другую, передает РИА Новости.

На данный момент обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГАИ.

Читайте также: Один человек погиб при столкновении автобуса и грузовика на Киевском шоссе