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Три человека пострадали в результате наезда такси на остановку в Тюмени
Фото: depositphotos.com

Три человека пострадали в результате наезда такси на остановку в Тюмени

Юлия Ямпольская

Происшествия

Такси въехало в остановку в Тюмени, в результате чего пострадали три человека. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции (ГАИ).

Уточняется, что столкновение произошло из-за нарушения правил перестроения водителя автомобиля «Тойота» на улице Московский тракт.

По предварительным данным, пострадали 14-летняя девочка и 36-летний мужчина, их доставили в больницу для оказания помощи. Еще один житель Тюмени оказался травмирован в результате ДТП, ему помогли на месте происшествия.

Как уточнила пассажирка такси, водитель автомобиля, уроженец Дагестана, ехал неаккуратно, перестраиваясь из одной полосы в другую, передает РИА Новости.

На данный момент обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГАИ.

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