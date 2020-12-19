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В РПЦ заявили, что пропаганда смены пола среди детей должна преследоваться уголовно
Фото: Sveta_Koloskova

В РПЦ заявили, что пропаганда смены пола среди детей должна преследоваться уголовно

Юлия Ямпольская

Религия

Пропаганда смены пола среди детей и разрешение на такие операции является кощунством. Такое мнение высказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Он отметил, что воспринимает заявление избранного президента США Джо Байдена о праве восьмилетнего ребенка сменить пол кощунственным.

— И я думаю, что людей, которые пропагандируют подобные идеи, следовало бы сажать в тюрьму, потому что, с моей точки зрения, это преступление — калечить восьмилетнего ребенка или даже 16-летнюю девочку. Они должны, по крайней мере, иметь право вырасти для того, чтобы принимать подобного рода решение, — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что для взрослого подобная операция является уродованием человека. Подвергать таким операция младшее поколение — преступление, которое должно быть уголовно наказуемо.

Напомним, в эфире телеканала ABC News одна из жительниц США сказала Байдену, что администрация Трампа ограничивает права трансгендеров, одной из которых является 8-летняя дочь женщины.

Избранный президент США отметил, что нет никаких оснований, чтобы ограничивать права девочки.

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