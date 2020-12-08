Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В РПЦ заявили о невозможности проводить «Рождественские чтения» очно на фоне пандемии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В РПЦ заявили о невозможности проводить «Рождественские чтения» очно на фоне пандемии

Евгения Звощик

Религия

Ежегодные международные «Рождественские образовательные чтения», которые запланированы в январе 2021 года, нельзя проводить очно, если эпидемиологическая ситуация не улучшится. Об этом говорится в решении Синода Русской православной церкви, заседание которого прошло во вторник, 8 декабря.

Отмечается, что Синод постановил к следующему заседанию представить предложения о возможном времени, месте и порядке проведения «Рождественских чтений», передает РИА Новости.

Напомним, XXIX Международные «Рождественские образовательные чтения» должны были состояться в период с 24 по 27 января 2021 года. Тема чтений в следующем году — «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Учебные заведения РПЦ в Москве и Петербурге перевели на дистанционное обучение

РПЦРождествокоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте