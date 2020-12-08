В РПЦ заявили о невозможности проводить «Рождественские чтения» очно на фоне пандемии

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ежегодные международные «Рождественские образовательные чтения», которые запланированы в январе 2021 года, нельзя проводить очно, если эпидемиологическая ситуация не улучшится. Об этом говорится в решении Синода Русской православной церкви, заседание которого прошло во вторник, 8 декабря.

Отмечается, что Синод постановил к следующему заседанию представить предложения о возможном времени, месте и порядке проведения «Рождественских чтений», передает РИА Новости.

Напомним, XXIX Международные «Рождественские образовательные чтения» должны были состояться в период с 24 по 27 января 2021 года. Тема чтений в следующем году — «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

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