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Учебные заведения РПЦ в Москве и Петербурге перевели на дистанционное обучение
Фото: pixabay.com

Учебные заведения РПЦ в Москве и Петербурге перевели на дистанционное обучение

Евгения Звощик

Общество

Духовные школы Московского региона и Санкт-Петербурга перейдут на дистанционный формат обучения с понедельник, 16 ноября, по благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе в воскресенье, 15 ноября.

Отмечается, что такой режим обучения планируется продолжить до начала второго семестра 2020/21 учебного года. При этом перевод на дистанционный формат обучения региональных семинарий рекомендуется производить с учетом эпидемиологической ситуации в регионе по согласованию с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора, передает Интерфакс.

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