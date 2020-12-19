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«Позанимался бы с Колей вокалом»: Пенкин высказался о пении Баскова
Сергей Пенкин считает, что мог бы научить Николая Баскова петь лучше / Фото: youtube.com

«Позанимался бы с Колей вокалом»: Пенкин высказался о пении Баскова

Юлия Курганова

Звезды

Певец Сергей Пенкин рассказал, что когда он был на пике творческой карьеры, то Филипп Киркоров только начинал набирать популярность, а Николай Басков еще ходил в школу. Артист имеет широкий голосовой диапазон (четыре октавы) и считает, что мог бы многому научить современных звезд шоу-бизнеса.

— Мне у Киркорова больше нравятся медленные вещи, они более стильные. А вот с Колей я бы позанимался вокалом. Нельзя так сильно форсировать голос, — сказал Пенкин в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Он также отметил, что слышал дуэт Киркорова с Басковым и считает его ужасным. Певец подчеркнул, что артист никогда не должен терять свое достоинство.

Музыкальный критик Сергей Соседов, пришедший на программу, сказал, что Пенкин является прекрасным артистом, но у него никогда не было настоящего хита, который бы его прославил на всю страну. Певец на это отметил, что его песни не берут на радио, поэтому донести свое творчество до большого количества слушателей он не может.

Соседов посоветовал Пенкину сделать свои композиции более простыми для того, чтобы они имели успех у народа.

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Николай БасковСергей Пенкинвокал
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